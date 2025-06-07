Штурмовик ВСУ снял видео собственной гибели

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял кадры собственной гибели. Ролик размещен в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Видео было снято на нашлемную камеру. Видно, как украинская штурмовая группа десантируется из бронетранспортера, предположительно, на окраине одного из сел. Военные вооружены западным оружием, включая шведский гранатомет AT-4.

Спустя несколько секунд раздается стрельба, камера падает и остается неподвижно лежать на уровне земли. По информации военкоров, пуля попала в голову военного. Бой произошел в Донбассе, в результате засады бойцов 255-го мотострелкового полка была уничтожена вся группа противника.

В апреле сообщалось, что ВСУ в российском приграничье начали отказываться от бронетехники и перебрасывают резервы пешком. Это связано с тем, что российские подразделения активно уничтожают украинские бронегруппы.