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14:35, 7 июня 2025Мир

Французский автопроизводитель решил наладить выпуск беспилотников на Украине

Лекорню: Французский автопроизводитель начнет выпускать беспилотники на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 3DFOX / Getty Images

Крупный французский автопроизводитель вместе с одной из оборонных компаний страны начнет выпускать беспилотники на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает LCI.

«Крупная французская автомобильная компания — я не говорю ее название, потому что она сама должна объявить об этом — объединит усилия с французским оборонным предприятием из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии для производства дронов на Украине», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в таком сотрудничестве заинтересованы как украинская сторона, так и французская армия, которая получит тактическую и оперативную подготовку, соответствующую условиям современных боевых действий.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента собственной стране и ее армии. Он отметил, что сейчас французские вооруженные силы находятся в худшем состоянии за всю историю республики.

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