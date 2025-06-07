Лекорню: Французский автопроизводитель начнет выпускать беспилотники на Украине

Крупный французский автопроизводитель вместе с одной из оборонных компаний страны начнет выпускать беспилотники на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает LCI.

«Крупная французская автомобильная компания — я не говорю ее название, потому что она сама должна объявить об этом — объединит усилия с французским оборонным предприятием из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии для производства дронов на Украине», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что в таком сотрудничестве заинтересованы как украинская сторона, так и французская армия, которая получит тактическую и оперативную подготовку, соответствующую условиям современных боевых действий.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента собственной стране и ее армии. Он отметил, что сейчас французские вооруженные силы находятся в худшем состоянии за всю историю республики.