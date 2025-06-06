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17:17, 6 июня 2025Мир

Во Франции пришли в ужас из-за траты денег на Украину

Филиппо: Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента Франции
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента собственной стране и ее армии. Об этом написал политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Ни цента не осталось для французской армии! Только что появились цифры и они ужасны: Макрон все время лгал! Он отдает все Украине», — возмутился политик.

Филиппо посчитал, что современное состояние французских вооруженных сил худшее за всю историю республики.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «иностранных подстрекателей из числа западных лидеров» в том, что они не хотят мира. По его словам, глубинное государство на фоне попыток мирного урегулирования пытается разжечь конфликт. Таковыми политик назвал американских ястребов, выступающих против инициатив президента США Дональда Трампа, и европейских политиков, в частности Эммануэля Макрона.

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