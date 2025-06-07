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06:06, 7 июня 2025Россия

Герой России раскрыл свое виденье будущего страны после окончания СВО

Герой России Баксиков призвал поддержать ветеранов и усилить патриотизм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Герой России, участник программы «Время героев» Расим Баксиков раскрыл свое видение будущего страны после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КП-Петербург».

Он отметил, что, несмотря на сложности последних лет, наблюдаются позитивные изменения в экономике страны. По словам Баксиков, Россия постепенно развивается и создает условия для достойной жизни каждого, кто готов трудиться.

При этом приоритетом он считает поддержку ветеранов, решение жилищных вопросов и усиление патриотического воспитания молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной задачей создание условий для самореализации участников СВО. Во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства отметил, что важно сделать все необходимое для того, чтобы те, кто возвращается и будет возвращаться после выполнения задачи из зоны боевых действий на Украине, могли себя реализовать.

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