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22:43, 7 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил поставить памятник одному мировому лидеру

Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину около стадиона в Минске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По мнению белорусского лидера, установить монумент следует около Национального футбольного стадиона, построенного на выделенные Пекином средства.

«Впору здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодарю ему китайцы построили за свой счет этот блестящий стадион, которых мало в Европе», — сказал Лукашенко во время выступления на церемонии открытия стадиона.

Ранее Лукашенко рассказал о любви белорусов к Си Цзиньпину. «Это человек, которого в Беларуси не только знают, но и любят», — отметил он.

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