Лукашенко рассказал о любви белорусов к Си Цзиньпину

Президент Белоруссии Лукашенко передал Си Цзиньпину слова благодарности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал Председателю КНР Си Цзиньпину слова благодарности в ходе встречи с послом Китая в Белоруссии Се Сяоюном. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

«Передайте моему другу (…) самые добрые пожелания (...). Это человек, которого в Беларуси не только знают, но и любят», — сказал он.

Лукашенко также поблагодарил Китай за поддержку при вступлении республики в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и за помощь по сотрудничеству со странами БРИКС.

Ранее премьер Государственного совета Китая Ли Цян в Минске описал дружбу между Пекином и Минском белорусской и китайской пословицами.