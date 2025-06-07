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21:49, 7 июня 2025Бывший СССР

Медведчук прокомментировал отказ Зеленского принимать тела солдат ВСУ

Медведчук: Режим Зеленского не хочет платить тем, кого он обрек на смерть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский не нуждается в немых свидетелях его злодеяний. Так его отказ принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прокомментировал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье.

«Кровавый клоун не хочет видеть воинов ВСУ, которых по его же приказу отлавливали по всей стране, как бродячих собак. Тела солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям», — считает политик.

Он также уличил Зеленского, «заработавшего себе в карманы» миллиарды долларов, в том, что он не хочет платить тем, кого его режим «обрек на верную смерть».

Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась. Причиной этому является тот факт, что Киев не вышел на контакт для обмена.

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