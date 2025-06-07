Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 7 июня 2025Бывший СССР

На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

Депутат Рады Дубинский: США хотят выдавить Украину из мировой повестки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Европа хочет продолжать помогать Украине, но США выступают против этого и приложат все усилия, чтобы вытеснить Украину из мировой повестки на периферию. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он пояснил, что на саммите НАТО Европа намерена обосновать увеличение расходов на оборону «российской угрозой», чтобы затем часть средств направить на помощь Киеву. «Но США против такой формулировки в итоговом документе», — написал политик.

Сейчас Вашингтону нужно, чтобы украинский кризис воспринимался как региональный конфликт. Тогда США смогут прекратить глобальное участие в нем, при этом не понеся никаких репутационных потерь, считает депутат.

Ранее Дубинский допустил, что ссора американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска обернется негативными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

    Трамп рассказал о последствиях украинских ударов по России

    С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

    В России заявили о смелости Трампа и Маска

    На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

    Временные ограничения в двух московских аэропортах сняли

    Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

    Местные жители рассказали о трех «глухих взрывах» в подмосковном Барыбино

    Сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года

    В МИД России заявили о желании Мерца вернуть США на путь эскалации по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости