На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

Депутат Рады Дубинский: США хотят выдавить Украину из мировой повестки

Европа хочет продолжать помогать Украине, но США выступают против этого и приложат все усилия, чтобы вытеснить Украину из мировой повестки на периферию. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он пояснил, что на саммите НАТО Европа намерена обосновать увеличение расходов на оборону «российской угрозой», чтобы затем часть средств направить на помощь Киеву. «Но США против такой формулировки в итоговом документе», — написал политик.

Сейчас Вашингтону нужно, чтобы украинский кризис воспринимался как региональный конфликт. Тогда США смогут прекратить глобальное участие в нем, при этом не понеся никаких репутационных потерь, считает депутат.

Ранее Дубинский допустил, что ссора американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска обернется негативными последствиями для президента Украины Владимира Зеленского.