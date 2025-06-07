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13:42, 7 июня 2025Силовые структуры

Неизвестные под видом обыска вынесли деньги и ценности из квартиры россиянки

В Петербурге неизвестные вынесли ценностей на ₽6 млн под видом обыска в квартире
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге неизвестные пришли в квартиру к местной жительнице и под видом обыска вынесли ценностей на шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло накануне в Петроградском районе. В одну из квартир по Большому проспекту пришли неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительного ведомства, и убедили девочку-подростка пустить их внутрь в отсутствие мамы.

Под видом обыска они похитили 1,5 миллиона рублей наличных и украшения на почти 4,7 миллиона рублей, а затем скрылись. В полицию обратилась собственница квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее суд в Уфе приговорил к шести годам колонии общего режима мошенницу, которая обманула 12 человек под видом практикантки МВД.

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