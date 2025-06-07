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04:08, 7 июня 2025Россия

Очевидцы рассказали об уничтожении беспилотников на подлете к Москве

Shot: Очевидцы услышали звук бензопилы при уничтожении БПЛА на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова

Очевидцы уничтожения четырех беспилотных летательных аппарата (БПЛА) заявили, что как минимум четыре взрыва от уничтожения украинского БПЛА было слышно. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей Подмосковья, взрывы раздались в нескольких районах Зеленограда, селе Албушево и поселке городского типа Андреевка. По словам очевидцев, они слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника и взрывы.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на место падения обломков дрона выдвинулись специалисты экстренных служб.

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