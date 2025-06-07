Анохин: Около Смоленска подавили украинский беспилотник

Украинский БПЛА подавлен средствами РЭБ около Смоленска, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

«На текущий момент средствами РЭБ министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника», — написал он, добавив, что пострадавших нет.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на место падения обломков дрона выдвинулись специалисты экстренных служб.