Пленные украинские солдаты обратились с призывом к Зеленскому

Пленные солдаты ВСУ призвали Зеленского ускорить их обмен

Пленные украинские военнослужащие призвали президента страны Владимира Зеленского ускорить их обмен. Видеообращение бойцов публикует телеканал «Россия 24».

По словам одного из военнопленных, им обещали освобождение в течение трех месяцев, однако этого не произошло. «Наше правительство не хочет забирать нас вообще. (...) Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все», — сказал он.

Другой пленный боец выразил надежду, что Зеленский «изменит свое решение», и обмен состоится как можно скорее.

Ранее Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «причины называются разные и довольно странные».