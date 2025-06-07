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21:40, 7 июня 2025Бывший СССР

Пленные украинские солдаты обратились с призывом к Зеленскому

Пленные солдаты ВСУ призвали Зеленского ускорить их обмен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пленные украинские военнослужащие призвали президента страны Владимира Зеленского ускорить их обмен. Видеообращение бойцов публикует телеканал «Россия 24».

По словам одного из военнопленных, им обещали освобождение в течение трех месяцев, однако этого не произошло. «Наше правительство не хочет забирать нас вообще. (...) Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все», — сказал он.

Другой пленный боец выразил надежду, что Зеленский «изменит свое решение», и обмен состоится как можно скорее.

Ранее Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «причины называются разные и довольно странные».

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