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16:50, 7 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о причинах переноса приемки тел и обмена пленными со стороны Киева

Сенатор Климов: Перенос приемки тел со стороны Киева выглядит мерзопакостно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Перенос на неопределенный срок обмена военнопленными и приемки тел со стороны Киева выглядит мерзопакостно, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о возможных мотивах, которые могли повлиять на решение украинской стороны.

«Причин несколько. Главная из них — это смятение. Дело в том, что они на совершенно другую реакцию рассчитывали, когда устраивали все эти провокации. Они думали, что их будут хвалить за то, что они атакуют российские объекты, за то, что они такие диверсии проводят на нашей территории. А итог получился совсем другой. В Вашингтоне действующая администрация, мягко говоря, это не одобрила», — поделился Климов.

Сенатор напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Москвы есть полное право на ответ после проведенных Киевом операций на территории России.

«Лондон и Брюссель, судя по всему, не торопятся вступать в конфронтацию с Трампом. Киевская хунта осталась, видимо, без четких указаний. Выглядит это все, конечно, очень мерзопакостно. В принципе, это же жест доброй воли: "Пожалуйста. Ваши погибшие. Похороните их". Нет, чего-то ждут. Понятно же, что они ждут указаний», — добавил он.

Принять шесть тысяч тел, а мы все понимаем, что не все тела, которые есть, потому что кто-то лежит на передовой, кого-то они вытащили, кого-то они уже похоронили. Цифры таковы, что они напрочь разрушают иллюзию малых потерь у киевского режима. Естественно, что это бьет не только по престижу Украины внешнему, но и по общественности

Андрей Климовзампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел. Он отметил, что российская сторона «в точном соответствии со Стамбульскими договоренностями» 6 июня приступила к передаче Украине более шести тысяч тел солдат ВСУ, а также к реализации плана по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными.

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