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11:16, 7 июня 2025Бывший СССР

Пункт управления дронами ВСУ уничтожили на красноармейском направлении

МО: На красноармейском направлении уничтожен пункт управления дронами ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские военные уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

Пункт управления был обнаружен в разрушенном здании на окраине населенного пункта и уничтожен расчетом гаубицы Д-30.

Кроме того, артиллеристы поддержали продвижение штурмовиков и уничтожили опорник боевиков ВСУ. Последний находился в лесополосе.

Ранее стало известно, что за неделю расчеты ударных беспилотников группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» уничтожили семь единиц техники ВСУ в Харьковской области.

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