МО: На красноармейском направлении уничтожен пункт управления дронами ВСУ

Российские военные уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Министерство обороны (МО) России.

Пункт управления был обнаружен в разрушенном здании на окраине населенного пункта и уничтожен расчетом гаубицы Д-30.

Кроме того, артиллеристы поддержали продвижение штурмовиков и уничтожили опорник боевиков ВСУ. Последний находился в лесополосе.

Ранее стало известно, что за неделю расчеты ударных беспилотников группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» уничтожили семь единиц техники ВСУ в Харьковской области.