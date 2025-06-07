Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 7 июня 2025Мир

Рейтинг нового канцлера Германии вновь изменился

Bild: Популярность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца выросла до 36 процентов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Популярность нового канцлера Германии Фридриха Мерца вновь изменилась — с момента его вступления в должность она выросла до 36 процентов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса института Insa, передает РИА Новости.

«Мерц становится все более популярным на посту федерального канцлера. 36 процентов опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад», — заметили авторы материала.

За последнее время правительство страны приобрело большую популярность среди немецких граждан, чем прежде. Опрос показал, что его деятельностью сейчас довольны 37 процентов респондентов. Большая часть жителей одобряют позицию Мерца по миграционной политике. Помимо этого, высокого уровня доверия удостоился нынешний глава МВД Германии Александр Добриндт.

Ранее в Госдуме напомнили Мерцу деталь поражения Берлина во Второй мировой войне. Депутат Ивлев заметил, что СССР в свое время подписал декларацию о поражении Германии в войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Украине пригрозили проклятьем в случае отказа забирать тела павших бойцов ВСУ

    В США объяснили нежелание Киева забрать тела солдат ВСУ

    Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

    Вэнс понадеялся на восстановление отношений Трампа и Маска

    Военный допустил подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ после переноса приемки тел

    ВСУ продолжают атаковать российский регион беспилотниками

    В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

    Дочь Чарли Шина раскрыла правду о пластике тела

    США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости