Bild: Популярность нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца выросла до 36 процентов

Популярность нового канцлера Германии Фридриха Мерца вновь изменилась — с момента его вступления в должность она выросла до 36 процентов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса института Insa, передает РИА Новости.

«Мерц становится все более популярным на посту федерального канцлера. 36 процентов опрошенных в настоящее время довольны его работой. Это на 13 процентных пунктов больше, чем когда он вступил в должность четыре недели назад», — заметили авторы материала.

За последнее время правительство страны приобрело большую популярность среди немецких граждан, чем прежде. Опрос показал, что его деятельностью сейчас довольны 37 процентов респондентов. Большая часть жителей одобряют позицию Мерца по миграционной политике. Помимо этого, высокого уровня доверия удостоился нынешний глава МВД Германии Александр Добриндт.

Ранее в Госдуме напомнили Мерцу деталь поражения Берлина во Второй мировой войне. Депутат Ивлев заметил, что СССР в свое время подписал декларацию о поражении Германии в войне.