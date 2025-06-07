Ивлев напомнил Мерцу про декларацию о поражении Германии во Второй мировой войне

Депутат Государственной думы от Республики Крым Леонид Ивлев напомнил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, не упомянувшему о роли СССР в борьбе с нацизмом, про декларацию о поражении Германии во Второй мировой войне, подписанной Советским Союзом. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу напомнить Мерцу, что 80 лет назад, 5 июня 1945 года, в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Соединенного Королевства, США и временным правительством Французской Республики», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что первая подпись под документом была оставлена маршалом Советского Союза Георгием Жуковым, а затем — остальными командующими войсками стран-союзниц. Он добавил, что немецкому канцлеру не удастся скрыть подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за освобождение Германии от нацизма, не упомянув СССР в своей речи. Он подчеркнул, что Берлин обязан Вашингтону за «освобождение от нацистской диктатуры».