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03:11, 7 июня 2025Россия

Российские разведчики захватили новый ударный беспилотник ВСУ

Разведчики захватили новый интеллектуальный FPV-дрон ВСУ в Сумской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разведчики группировки войск «Север» Вооруженных сил России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили в Сумской области новый малошумный украинский ударный FPV-дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудован системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва.

В мае представитель компании НПП Игорь Потапов сообщил ТАСС, что в России создали окопную систему сигнализации «Сигнал», позволяющую предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий.

В том же месяце РИА Новости рассказали, что военнослужащие полевой лаборатории беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне СВО.

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