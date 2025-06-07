Разведчики захватили новый интеллектуальный FPV-дрон ВСУ в Сумской области

Разведчики группировки войск «Север» Вооруженных сил России с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватили в Сумской области новый малошумный украинский ударный FPV-дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудован системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва.

В мае представитель компании НПП Игорь Потапов сообщил ТАСС, что в России создали окопную систему сигнализации «Сигнал», позволяющую предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий.

В том же месяце РИА Новости рассказали, что военнослужащие полевой лаборатории беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне СВО.