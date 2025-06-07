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01:16, 7 июня 2025Бывший СССР

С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

Телиженко: Родственники бойцов ВСУ дают взятки, чтобы получить их тела
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены давать взятки, чтобы им выдали тела их погибших родственников. Об этом сообщил экс-советник генпрокурора Украины Андрей Телиженко в беседе с RT.

По его информации, размер взятки составляет до 10 тысяч долларов (около 785,5 тысяч рублей). Кроме того, взятки приходится давать и для того, чтобы получить положенные за погибшего бойца выплаты от государства. Он отметил, что всего за время конфликта погибло более миллиона солдат, а выплаты получили максимум 65 тысяч семей.

«Средств на выплаты нет, а Украине сейчас не хочется этим заниматься и признавать реальное положение дел», — рассказал Телиженко. По его словам, Западу не выгодно финансировать эту статью расходов, так как его главная цель — оплачивать продолжение конфликта.

Ранее Украина отказалась принимать от России тела военных ВСУ в ходе обмена.

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