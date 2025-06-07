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18:33, 7 июня 2025Мир

США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

Newsweek: Если Трамп разорвет контракты со SpaceX, США станут зависимы от России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Matt Rourke / AP

Если американский лидер Дональд Трамп разорвет контракты с компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, это может обернуться для США зависимостью от России в космосе. О последствиях ссоры политика и миллиардера пишет Newsweek.

Накануне глава Белого дома выступил за отмену госфинансирования компании Маска. Он заявил, что отмена контрактов позволит стране сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» для бюджета. Позже Маск ответил на это, заметив, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, однако затем добавил, что пока не станет делать этого.

«Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией… Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос», — подчеркнули авторы статьи.

Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтон Своуп подчеркнул, что компания Маска очень важная для деятельности США в космосе. По его словам, в случае расторжения контрактов НАСА придется вновь обращаться к России за помощью в полетах.

Ранее Илон Маск удалил пост о Трампе после ссоры. Изначально предприниматель написал, что имя американского президента фигурирует в деле против миллиардера Джеффри Эпштейна.

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