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15:27, 7 июня 2025Силовые структуры

Стало известно о нападении на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске

В Новосибирске трое местных жителей напали на съемочную группу РЕН ТВ
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске совершено нападение на съемочную группу РЕН ТВ. Публикация об этом появилась в официальном Telegram-канале телекомпании.

Сообщается, что на журналистов, выполнявших редакционное задание, напали трое местных жителей, проживающих в доме по улице Караваева. Правонарушители были вооружены палками. Полиция их оперативно задержала.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении правонарушителей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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