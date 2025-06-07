Стало известно о нападении на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске

В Новосибирске трое местных жителей напали на съемочную группу РЕН ТВ

В Новосибирске совершено нападение на съемочную группу РЕН ТВ. Публикация об этом появилась в официальном Telegram-канале телекомпании.

Сообщается, что на журналистов, выполнявших редакционное задание, напали трое местных жителей, проживающих в доме по улице Караваева. Правонарушители были вооружены палками. Полиция их оперативно задержала.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении правонарушителей проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Свердловской области мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта. По данным источника, водитель, следуя по дороге в Реж, подрезал другую машину и стал угрожать находящимся в ней людям — он достал пистолет и несколько раз выстрелил.