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16:36, 7 июня 2025Из жизни

Торт от тайного поклонника погубил девушку

В Бразилии девушка попробовала торт от тайного поклонника и умерла от отравления
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Amax Photo / Getty Images

В Бразилии 17-летней девушки не стало после того, как она попробовала торт от неизвестного отправителя. Об этом сообщает CNN Brazil.

Курьер привез торт Ане Луизе де Оливейра Невес на мотоцикле. Десерт сопровождался запиской «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел». Невес попробовала торт, и через час у нее начались диарея и рвота.

Ночью отец отвез девушку в больницу. Там ей диагностировали пищевое отравление, оказали необходимую помощь и отправили ее домой. Однако на следующий день Невес стало хуже: она упала в обморок. Ее повезли в больницу, однако по дороге у нее остановилось сердце. Врачи предположили, что девушку погубил торт от тайного поклонника.

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Полиция начала расследование. В ходе него выяснилось, что торт отправил не анонимный воздыхатель, а 17-летняя подруга Невес. Она призналась, что добавила в угощение мышьяк из-за зависти к ее красоте. В ту ночь, когда Невес страдала от симптомов отравления, она осталась у нее дома и делала вид, что ничего не понимает.

На допросе преступница призналась, что Невес — ее вторая жертва. До этого она таким же образом отравила девушку, которая якобы увела у нее двух парней. Ей удалось выжить. Преступницу перевели в исправительное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неизвестный прислал отравленный сухой завтрак семье из муниципалитета Макаиба, штат Риу-Гранди-ду-Норти. Он погубил восьмимесячного ребенка и отправил в больницу ее 50-летнюю родственницу.

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