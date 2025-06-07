Трамп назвал Илона Маска наркоманом с большим стажем

Washington Post: Трамп назвал Маска наркоманом с большим стажем после перепалки

Президент США Дональд Трамп назвал американского миллиардера Илона Маска «наркоманом с большим стажем» в одном из телефонных разговоров. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как отмечается в публикации, глава Соединенных Штатов звонил разным людям после начала публичной перепалки с Маском.

«Его бывший соратник был "наркоманом с большим стажем", сказал Трамп в какой-то момент, пытаясь разобраться в поведении Маска», — говорится в материале.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению американского лидера, Маск решил вступить с ним в конфликт под влиянием наркотических веществ. По данным издания, в беседе со своими помощниками глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

