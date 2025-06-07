В Германии сравнили Мерца с женихом после встречи с Трампом

Tageszeitung: На встрече с Трампом Мерц напоминал жениха

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом напоминал жениха, который пытался понравиться теще. Об этом заявило немецкое издание Tageszeitung.

«Визит Мерца в Вашингтон в четверг был самым важным событием в его еще молодой карьере канцлера и напоминал визит полного надежд жениха к своей свекрови, считавшейся строгой и суровой женщиной», — говорится в тексте статьи

Как отметили журналисты, своим визитом канцлер намеревался восстановить статус Германии как надежного собеседника для главы Белого дома, который при необходимости может ему возразить.

Фридрих Мерц провел встречу с Дональдом трампом 5 июня. В ходе встречи он, в частности, поблагодарил президента США за освобождение его страны от нацизма в результате Второй мировой войны, при этом не упомянув вклад СССР в победу над Германией.