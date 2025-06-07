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22:44, 7 июня 2025Мир

В Германии женщина совершила нападение с ножом

Bild: В Мюнхене 30-летняя женщина с ножом напала на прохожих
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / Unsplash

В Германии 30-летняя женщина с ножом совершила нападение на прохожих. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в Мюнхене произошел около 20:00 (21:00 по московскому времени). В результате пострадали несколько человек. Правоохранители выстрелили в подозреваемую. По некоторым данным, она скончалась в больнице во время экстренной операции.

В настоящее время полиция оцепила место происшествия. Информации о мотивах женщины на данный момент нет.

В мае как минимум восемь человек пострадали результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга в Германии. После теракта полиция Гамбурга сообщила о проведении «крупной полицейской операции» и аресте одной женщины, подозреваемой в совершении преступления.

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