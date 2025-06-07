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08:21, 7 июня 2025Мир

В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Моди Индии открыл самый высокий железнодорожный мост в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Индии Нарендера Моди открыл Чинабский железнодорожный мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Мы испытываем чувство огромной гордости за то, что в этом мосту органично сочетаются амбиции и реализация, которые отражают способность Индии создавать футуристическую инфраструктуру в самых испытывающих условиях», — заявил Моди.

Он заявил, что новый проект моста значительно улучшит транспортное сообщение между городами Джамму и Сринагар, что положительно скажется на торговле и туризме. Этот мост, длиной 1,3 километра и расположенный на высоте 359 метров над уровнем моря, является самым высоким в мире.

В июле прошлого года сообщалось, что на севере Индии в регионе Ландакх будет построен самый высокогорный туннель в мире. Конструкция будет расположена на высоте 4,8 тысячи метров. Проект туннеля Shinkun La состоит из двух веток длиной 4,1 километра. Мост будет построен на дороге Нимму — Падум — Дарча и обеспечит непрерывное сообщение с городом Лех. Отмечается, что туннель будет способствовать развитию области Ладакх.

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