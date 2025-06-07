В России легализуют гостевые дома

Путин подписал указ о легализации гостевых домов в 17 регионах РФ

В ряде российских регионов пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го. Он коснется 17 регионов РФ и федеральной территории «Сириус».

Текст указа определяет понятия «гостевой дом», «услуги гостевого дома», «классификация гостевого дома» и «собственник гостевого дома», а также устанавливает требования к жилому дому для перевода его в статус гостевого.

Ранее глава государства подписал закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед жильцами многоквартирных домов.