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12:37, 7 июня 2025Россия

В России разрешат использовать биометрию для сделок с недвижимостью

Биометрию для сделок с недвижимостью в РФ начнут применять с 1 июля 2026 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: tete_escape / Shutterstock / Fotodom  

С 1 июля 2026 года в России начнут применять биометрию при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, государственную регистрацию прав на недвижимость можно будет оформить дистанционно при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, а также при условии идентификации сторон с использованием Единой биометрической системы.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов пройдет эксперимент по легализации гостевых домов. Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го, он коснется 17 регионов РФ и федеральной территории «Сириус».

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