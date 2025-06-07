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22:01, 6 июня 2025Мир

В штаб-квартире ФБР обнаружили потайную комнату

Директор ФБР Патель заявил, что нашел в штаб-квартире бюро потайную комнату
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В штаб-квартире Федерального бюро расследований (ФБР) есть потайная комната, которую на протяжении долгого времени скрывали от лишних глаз. Об этом в интервью Джо Рогану на YouTube рассказал директор бюро Кэш Патель, который обнаружил ее, когда впервые оказался в здании.

«[Экс-директор ФБР Джеймс] Коми и другие скрывали [комнату] от мира, полную документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых никто не слышал», — рассказал глава ведомства.

Он не стал уточнять, что содержалось в документах, но сообщил, что сейчас все находки изучают сотрудники бюро.

Ранее Патель назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.

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