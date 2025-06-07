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22:19, 7 июня 2025Из жизни

В США арестовали мужчину за месть акуле

NYP: Во Флориде арестовали мужчину за нападение на акулу с ножом из мести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Жителя американского штата Флорида арестовали за нападение на акулу из мести. Об этом сообщает The New York Post.

Правоохранительные органы заинтересовались 26-летним Зейном Гарреттом после того, как в сети появилось видео, на котором тот избивает акулу. Мужчина, комментируя свой поступок, объяснил, что хотел проучить хищника, который украл его улов. По его словам, он надеялся таким образом отпугнуть других особей.

В статье отмечается, что Гарретт является капитаном судна. После поступления жалобы в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы ему предъявили обвинение в жестоком обращении с животными. Кроме того, у американца отсутствовала нужная лицензия на управление судном.

Ранее в ЮАР мужчина из провинции Лимпопо попал под суд за то, что избил крокодила.

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