Профессор Сакс: Россия хочет устранить первопричины украинского конфликта

Украина выдвигает «бредовые» требования по урегулированию конфликта, в то время как Россия стремится устранить его первопричины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works».

Он подчеркнул, что Москва на протяжении всего времени выражала готовность к переговорам, подчеркивая, что они должны быть направлены на устранение первопричин украинского кризиса.

«Она хочет положить конец этой войне, не замораживая конфликт, чтобы он мог начаться снова, а обращаясь к коренным причинам: к расширению НАТО, коллективной безопасности, территориальным вопросам и так далее», — указал Сакс.

Он также добавил, что европейские страны, в свою очередь, не стремятся к переговорам.

Ранее было опубликовано содержание украинской версии меморандума об урегулировании военного конфликта с Россией. В тексте содержатся предложения о полном прекращении огня, выплате РФ репараций за причиненный ущерб, обмене пленными по формуле «всех на всех», предоставлении международных гарантий безопасности Украины, а также проведении встречи между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующем этапе.