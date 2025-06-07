В США резко высказались о Зеленском и помощи Украине

Подполковник ВС США в отставке Дэвис назвал военную помощь Украине бессмысленной

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис назвал военную помощь Украине бессмысленной. Такое мнение он высказал на Youtube-канале «Deep Dive».

Дэвис считает, что США и Европе не стоит иметь дело с лидером Украины Владимиром Зеленским, так как он не способен принимать рациональные решения. Усомнился он и разумности продолжения оказания военной помощи Киеву, поскольку это не поможет изменить ход событий в конфликте.

«Каждый на Западе должен понять, что если вы даете еще один доллар, еще один евро, еще один самолет, еще одну пулю, вы буквально достаете это из своих запасов и выбрасываете на помойку», — заявил Дэвис.

Ранее эксперт по внешней политике из Университета Галле-Виттенберг Йоханнес Варвик заявил о необходимости восстановления отношений Запада с Россией. По мнению аналитика, сделать это необходимо независимо от исхода конфликта, чтобы обеспечить сосуществование двух стран в «холодной войне 2.0».

