В США столкнулись со сложностями при принятии законопроекта о новых санкциях против России

Bloomberg: Сенат США не готов принять законопроект Грэма без одобрения Трампа

В Сенате США не готовы принять законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о введении новых санкций против России без одобрения со стороны президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«У законопроекта Сената более 80 соавторов, что является неслыханным уровнем двухпартийной поддержки. Тем не менее, хотя такого рода поддержка, исключающая возможность вето, достаточна для того, чтобы Сенат мог продвигаться вперед без поддержки Белого дома, сторонники [закона] не проявляют никаких признаков готовности бросить вызов президенту», — говорится в тексте статьи.

До этого глава Белого дома заявил, что считает сильным законопроект Сената о санкциях против России. При этом он подчеркнул, что лично примет решение на данный счет.

Ранее Дональд Трамп призвал американских законодателей отложить рассмотрение законопроекта, связанного с введением новых санкций против России. Документ, в частности, предусматривает введение 500-процентных пошлин против стран, которые закупают у России нефть и другие полезные ископаемые.