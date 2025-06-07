Во Франции пристыдили армию страны из-за Украины

Филиппо: Действия французской армии по подготовке ВСУ направлены против Франции

Действия французской армии по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены против интересов самой Франции. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Полная поддержка: тактическая, техническая, материальная. Та же борьба. Та же решимость. За Украину. За Европу". И против Франции. Как вам не стыдно?!», — отметил он.

Ранее Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии. Так он прокомментировал слова министра обороны страны Себастьяна Лекорню о том, что крупный французский автопроизводитель вместе с одной из оборонных компаний страны начнет выпускать беспилотники на Украине. При этом он не уточнил наименование автомобильной компании.