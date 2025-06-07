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23:55, 7 июня 2025Мир

Во Франции пристыдили армию страны из-за Украины

Филиппо: Действия французской армии по подготовке ВСУ направлены против Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Petit-Tesson / Pool / Reuters

Действия французской армии по подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены против интересов самой Франции. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Полная поддержка: тактическая, техническая, материальная. Та же борьба. Та же решимость. За Украину. За Европу". И против Франции. Как вам не стыдно?!», — отметил он.

Ранее Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии. Так он прокомментировал слова министра обороны страны Себастьяна Лекорню о том, что крупный французский автопроизводитель вместе с одной из оборонных компаний страны начнет выпускать беспилотники на Украине. При этом он не уточнил наименование автомобильной компании.

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