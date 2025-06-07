Во Франции обвинили власти в безумии из-за решения по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил власти страны в безумии после решения о запуске производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Мы больше не производим автомобили во Франции, но крупнейший французский автопроизводитель собирается оснащать производственную линию на Украине. Когда же мы остановим это абсурдное безумие?» — задался он вопросом.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что крупный французский автопроизводитель вместе с одной из оборонных компаний страны начнет выпускать беспилотники на Украине. Какая автомобильная компания участвует в проекте, он не уточнил.