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15:29, 7 июня 2025Мир

Во Франции заявили о дерзкой выходке ВС страны

Дюпон-Эньян: ВС Франции признали участие в конфликте против РФ постом в соцсети
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Главный штаб Вооруженных сил (ВС) Франции признал участие страны в украинском конфликте против России постом в социальной сети. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей станице в Х.

«Очень серьезная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал Дюпон-Эньян в ответ на пост, в котором ВС Франции при помощи эмодзи изобразили украинский герб и проинформировали о поддержке Вооруженных сил Украины.

Ранее политик и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента собственной стране и ее армии.

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