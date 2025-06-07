Дюпон-Эньян: ВС Франции признали участие в конфликте против РФ постом в соцсети

Главный штаб Вооруженных сил (ВС) Франции признал участие страны в украинском конфликте против России постом в социальной сети. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей станице в Х.

«Очень серьезная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал Дюпон-Эньян в ответ на пост, в котором ВС Франции при помощи эмодзи изобразили украинский герб и проинформировали о поддержке Вооруженных сил Украины.

Ранее политик и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент страны Эммануэль Макрон растратил все деньги на Украину, не оставив ни цента собственной стране и ее армии.

