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11:52, 7 июня 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали дронами своих же военных

Пленный боец рассказал об атаке своих же военных дронами ВСУ «Баба-яга»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами «Баба-яга» своих же военных. Об этом рассказал пленный боец Андрей Евенко на видео, предоставленном агентству ТАСС Министерством обороны России.

«Когда мы были на позиции, на нас два раза "Баба-яга" скиды сбрасывала», — рассказал пленный.

Мужчина также признался, что был свидетелем военных преступлений своих сослуживцев против мирных жителей. Кроме того, он обвинил бойцов ВСУ в мародерстве, упомянув, что они «лазили по домам и собирали золотые кольца и вещи». Вместе с тем он пожаловался на низкий моральный дух служащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в которой он оказался после мобилизации.

«Понимали, что дороги обратно не будет. Обещали сделать ротацию через десять дней, но никаких ротаций не было. Двухсотых и трехсотых было много, их не эвакуировали. А тех, кто пытался отойти, [уничтожала] наша минометка», — отметил Евенко.

Ранее на Западе заявили об ослабевании морального духа бойцов ВСУ. По словам источников газеты Financial Times, в рядах армии растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни «жертвуются впустую».

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