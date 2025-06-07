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11:35, 7 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу расплакался в прямом эфире

Daily Mail: Телезвезда Сэм Томпсон расплакался в прямом эфире шоу «Этим утром»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сэм Томпсон

Сэм Томпсон. Кадр: ITV

Звезда британского реалити-шоу «Сделано в Челси» (Made in Chelsea) Сэм Томпсон расплакался в прямом эфире шоу «Этим утром» (This Morning). На это обратило внимание издание Daily Mail.

Томпсон принял участие в спортивном благотворительном марафоне, целью которого было собрать деньги для Детского фонда ООН. Во время интервью телеведущий Пит Уикс сообщил ему, что получено уже 337 тысяч фунтов стерлингов (около 36 миллионов рублей). Журналист спросил телезвезду, какие эмоции он испытывает по этому поводу.

В ответ Томпсон не смог сдержать своих эмоций. «Ох, я почти что выругался, я прошу прощения. Мне нужно перестать плакать, я так благодарен. Я очень благодарен. Это все ради благой цели», — сказал британец в слезах.

Ранее сообщалось, что гостья британского телешоу «Завтрак» на телеканале «Би-би-си» (BBC Breakfast) по имени Донна не смогла сдержать слез во время интервью в прямом эфире. Она рассказывала о последней встрече с сестрой Олив перед тем, как та села на самолет, который впоследствии взорвался в результате теракта.

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