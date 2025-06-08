«Просто ужас». Беременная Меган Маркл и принц Гарри потанцевали на камеру. Почему это видео вызвало небывалый скандал?

Видео с танцующими принцем Гарри и Меган Маркл вызвало скандал

Вокруг принца Гарри и его супруги Меган Маркл разразился грандиозный скандал, причем по самому неожиданному поводу. В честь дня рождения дочери Меган опубликовала видео, снятое незадолго до родов. В нем она и Гарри дурачатся и танцуют в больничной палате. Вряд ли она думала, что в ответ на нее обрушится волна ненависти и теорий заговора.

Меган Маркл опубликовала видео, на котором она танцует под песню Baby Mama

Бурю вызвали кадры, снятые в 2021 году. На видео Меган 80 секунд двигает бедрами у больничной койки, а Гарри в толстовке пританцовывает рядом. Оба выглядят довольно нелепо и, судя по всему, прекрасно это понимают. Пока они пляшут, играет песня под названием Baby Mama, в которой есть слова «Я беременна слишком долго».

«Когда острая еда, ходьба и иглоукалывание не помогли — оставалось только это!» — гласит подпись, оставленная Меган. Гарри тоже прокомментировал видео. «Только любовь и радость», — коротко написал он.

Эксперты назвали Меган Маркл потаскухой и предрекли публикацию ее домашнего порно

Видео вызвало бурную реакцию у экспертов, которые комментируют новости о королевской семье в британских таблоидах. «Я в шоке. Просто ужас», — написала автор книги о принце Гарри Анджела Левин, упоминающаяся в расследовании компании Bot Sentinel как один из главных ретрансляторов клеветы о Гарри и Меган.

Королевский биограф Колин Кэмпбелл разразилась многословной тирадой о «глубоко безвкусном и непристойном видео», в котором Меган Маркл «танцует как дешевая потаскуха в кингстонском баре». Кэмпбелл — 75 лет, и за свою долгую карьеру успела попортить кровь нескольким поколениям принцев и принцесс, но такие ядовитые высказывания — редкость даже для нее.

Процитирую ямайскую подругу, которая сказала: «Меган Маркл заставляет меня стыдиться того, что я цветная женщина. У большинства цветных женщин, даже необразованных, есть достоинство. До такого, как она, опускаются только продажные девки». Я согласна. За все свои годы я никогда не видела, чтобы кто-то, претендующий на цивилизованность, вел себя столь вульгарно леди Колин Кэмпбелл

Гарри тоже досталось, хотя и существенно меньше, чем Меган. Британский таблоид The Sun припомнил ему бурную молодость и полузабытую репутацию богатенького недоросля.

Он извивается так, как умеют только представители истинной британской верхушки, научившиеся этому на своем первом балу в регбийном клубе. Не хватает только шампанского, которое парень по имени Хьюго льет ему в рот прямо из бутылки. Было бы точь-в-точь как в лондонском ночном клубе Boujis в Южном Кенсингтоне, где он когда-то тусовался Дульси Пирс

Бывший редактор Daily Mirror и Daily Mail Пирс Морган тоже не смог промолчать. «Еще примерно два месяца — и мы увидим их домашнее порно», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Это было предсказуемо: Моргана и Меган Маркл связывает давняя вражда. Он пытался познакомиться, когда она еще не встретила Гарри, не сумел ее впечатлить и до сих пор не может забыть позора.

Фото: Samir Hussein / GettyImages

Британский журналист Нил Шон предположил, что видео сыграет на руку брату Гарри — наследнику престола принцу Уильяму. По слухам, тот всегда недолюбливал Меган, а после ее танца всем станет ясно, почему.

Знаете, будь вы Его Королевским Высочеством, принцем Уэльским Уильямом, вы бы просто не поверили своей удаче. Потому что раз за разом вы совершенно точно указывали на недостатки не только вашего младшего брата, принца Гарри, но и на его выбор супруги, невесты, как хотите ее называйте. И тут она берет и делает такое — играет вам прямо на руку, устраивает самый настоящий саботаж. И что еще важнее, теперь главный вопрос заключается в том, каковы же будут следующие действия королевской семьи Нил Шон

Американский консервативный комментатор Нил Гардинер считает, что за такие танцы нужно наказывать. «Это безумие, — заявил он. — Королева была бы в ужасе. Меган и Гарри нужно лишить королевских титулов как можно скорее».

Конспирологи заподозрили Меган Маркл в симуляции беременности

Видео всколыхнуло давнюю теорию заговора, согласно которой Меган Маркл симулировала беременность. Она появилась еще в 2019 году, перед рождением ее первого сына. Ненавистники утверждали, что в действительности ребенка вынашивает суррогатная мать, а Меган носит накладной живот, чтобы вызвать симпатии.

Называли даже его марку — Moonbump. Фирма с таким названием действительно выпускает силиконовые животы всех цветов и размеров, стоящие от 30 до 50 тысяч рублей. Нет и не было никаких подтверждений того, что у Меган он был, но идею все равно подхватили в соцсетях.

Теперь конспирологи вспомнили странное словечко и с утроенной силой принялись искать подтверждения обмана на видео с танцем. Разумеется, они его нашли. Даже сам танец, по мнению сторонников этой теории заговора, свидетельствует о том, что никакой беременности не было, поскольку, как они считают, беременные женщины не танцуют.

Кадр: @meghan

Ненавистники Меган обратили внимание, что ее живот на видео имеет странную форму и находится не на том месте. На некоторых кадрах он действительно кажется угловатым из-за скрытого под одеждой кардиотокографа — медицинского монитора для оценки состояния плода.

Кое-кто идет дальше и объявляет подделкой все видео целиком. По их версии, оно снято в студии или вообще сгенерировано нейросетью. Разубеждать таких людей бесполезно, считает специалист по дезинформации, кембриджский профессор социальной психологии Сандер ван дер Линден.

Как правило, чем больше вы пытаетесь опровергнуть теорию заговора, тем больше подпитываете идею о том, что в ней что-то есть. Это придает ей легитимность — зачем бы вы отвечали, если бы это не было чем-то заслуживающим доверия? Есть некоторые исключения, когда люди могут успешно развеять теории заговора с помощью юмора и сарказма, что, возможно, и пытались сделать этим видео Сандер ван дер Линден

По мнению ван дер Линдена, если Меган действительно опубликовала видео, чтобы ответить конспирологам, это был большой просчет. Впрочем, сейчас она, вероятно, и сама об этом догадывается.