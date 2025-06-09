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16:43, 9 июня 2025Ценности

71-летняя Любовь Успенская раскрыла необычный способ отрастить волосы

Певица Любовь Успенская стоит на голове по 10 минут, чтобы отрастить волосы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Эстрадная певица Любовь Успенская раскрыла необычный способ отрастить волосы. Соответствующее интервью появилось в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

71-летняя исполнительница рассказала, что ее день расписан по минутам. Так, она призналась, что с 7 до 11 утра занимается йогой и медитациями. При этом во время практики она уделяет 10 минут стойке на голове. «Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове. Какое давление? У меня с давлением все хорошо. Это только на пользу, у меня от этого волосы лучше растут», — объяснила она.

После йоги Успенская завтракает. «Я сама себе готовлю, я никому не позволяю, не доверяю», — заявила она и добавила, что предпочитает самостоятельно выбирать на рынке фрукты и овощи.

В заключение знаменитость подчеркнула, что ради моложавого внешнего вида делает маски, массажи, а также плавает в бассейне.

В октябре прошлого года звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики Любови Успенской. По словам врача, певица потратила на операционные вмешательства восемь миллионов рублей.

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