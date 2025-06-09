71-летняя Любовь Успенская раскрыла необычный способ отрастить волосы

Певица Любовь Успенская стоит на голове по 10 минут, чтобы отрастить волосы

Эстрадная певица Любовь Успенская раскрыла необычный способ отрастить волосы. Соответствующее интервью появилось в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

71-летняя исполнительница рассказала, что ее день расписан по минутам. Так, она призналась, что с 7 до 11 утра занимается йогой и медитациями. При этом во время практики она уделяет 10 минут стойке на голове. «Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове. Какое давление? У меня с давлением все хорошо. Это только на пользу, у меня от этого волосы лучше растут», — объяснила она.

После йоги Успенская завтракает. «Я сама себе готовлю, я никому не позволяю, не доверяю», — заявила она и добавила, что предпочитает самостоятельно выбирать на рынке фрукты и овощи.

В заключение знаменитость подчеркнула, что ради моложавого внешнего вида делает маски, массажи, а также плавает в бассейне.

В октябре прошлого года звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики Любови Успенской. По словам врача, певица потратила на операционные вмешательства восемь миллионов рублей.