Американскому самолету запретили посадку в Европе из-за его внушительного размера

Самолету American Airlines запретили посадку в Неаполе из-за большого размера

Самолету американской авиакомпании American Airlines запретили посадку в итальянском Неаполе из-за слишком большого размера. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 июня, с Boeing 787-9 Dreamliner, летевшим в Европу из международного аэропорта Филадельфии, США. Над Тирренским морем лайнер сменил курс и направился в столицу Италии.

Представители перевозчика заявили, что воздушное судно было вынуждено совершить посадку не в Неаполе, а в Риме «из-за эксплуатационных ограничений». Как пишет издание, American Airlines обычно отправляет в Неаполь самолеты менее внушительного размера — Boeing 787-8.

После того как лайнер приземлился в Риме, 231 пассажира доставили в точку назначения на автобусе — поездка заняла около трех часов.

В конце марта самолет этой же авиакомпании развернулся в небе над Тихим океаном после семи часов полета. Boeing 787 пришлось сменить курс из-за «проблемы с техническим обслуживанием».

