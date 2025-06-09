Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 9 июня 2025Путешествия

Американскому самолету запретили посадку в Европе из-за его внушительного размера

Самолету American Airlines запретили посадку в Неаполе из-за большого размера
Алина Черненко

Фото: Abdul N Quraishi - Abs / Shutterstock / Fotodom

Самолету американской авиакомпании American Airlines запретили посадку в итальянском Неаполе из-за слишком большого размера. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 9 июня, с Boeing 787-9 Dreamliner, летевшим в Европу из международного аэропорта Филадельфии, США. Над Тирренским морем лайнер сменил курс и направился в столицу Италии.

Представители перевозчика заявили, что воздушное судно было вынуждено совершить посадку не в Неаполе, а в Риме «из-за эксплуатационных ограничений». Как пишет издание, American Airlines обычно отправляет в Неаполь самолеты менее внушительного размера — Boeing 787-8.

После того как лайнер приземлился в Риме, 231 пассажира доставили в точку назначения на автобусе — поездка заняла около трех часов.

В конце марта самолет этой же авиакомпании развернулся в небе над Тихим океаном после семи часов полета. Boeing 787 пришлось сменить курс из-за «проблемы с техническим обслуживанием».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

    Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

    «Интер» объявил имя нового главного тренера

    Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

    Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

    Раскрыта дата запуска прямого железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей

    В расправе над экс-депутатом Украины в Подмосковье оказался замешан 30-миллионный долг

    Молодым россиянам стали реже давать один вид кредитов

    Ле Пен уличила ЕС в подготовке к «войне на Востоке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости