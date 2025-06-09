Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 9 июня 2025Экономика

Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

Анита Цой отсудила 829 тыс. рублей у ООО «Агат» за аренду
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Певица Анита Цой отсудила у компании ООО «Агат» почти миллион рублей за аренду. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Артистка владеет компанией ООО «Галерея Мастер», которая специализируется на исполнительском искусстве. В начале 2025 года учреждение подало иск против ООО «Агат», занимающееся арендой. Истец утверждал, что ответчик не исполнил обязательства по договору аренды.

Суд встал на сторону компании Цой и обязал «Агат» выплатить ответчику 829 тысяч рублей. Другие подробности о деле неизвестны.

Ранее у певицы Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долги за недвижимость в России. Артистка не оплатила капремонт в московском доме, где находится принадлежащее ей нежилое помещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Киеву комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 90-х. В России в ответ угрожают вооружить некоторые страны

    У популярного ведущего диагностировали рак

    Путин подарил многодетной семье маршрутку

    Мужчина отправился в отпуск за просветлением и не выжил во время шаманского ритуала

    Трамп задумался об отмене некоторых ограничений в отношении Китая

    Тревел-блогерша назвала самые труднодоступные достопримечательности России

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Врач объяснила желание Плющенко сделать пластику

    Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО

    Российские спутники для управления БПЛА запустят в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости