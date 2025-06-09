Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

Анита Цой отсудила 829 тыс. рублей у ООО «Агат» за аренду

Певица Анита Цой отсудила у компании ООО «Агат» почти миллион рублей за аренду. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Артистка владеет компанией ООО «Галерея Мастер», которая специализируется на исполнительском искусстве. В начале 2025 года учреждение подало иск против ООО «Агат», занимающееся арендой. Истец утверждал, что ответчик не исполнил обязательства по договору аренды.

Суд встал на сторону компании Цой и обязал «Агат» выплатить ответчику 829 тысяч рублей. Другие подробности о деле неизвестны.

Ранее у певицы Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долги за недвижимость в России. Артистка не оплатила капремонт в московском доме, где находится принадлежащее ей нежилое помещение.