У Земфиры нашли долги за недвижимость в России

У певицы Земфиры нашли долги по оплате капремонта за российскую недвижимость

У певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) нашли долг по оплате капремонта за недвижимость в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что в Москве у артистки осталось нежилое помещение площадью 134 квадратных метра в подвале дома на 5-й Магистральной. Там Земфира планировала оборудовать студию звукозаписи, но покинула страну, не осуществив задуманное.

По словам жильцов дома, в подвале давно никто не появлялся. Выяснилось, что оплачены не все счета за обслуживание помещения. Судебные приставы собираются взыскать с певицы 2900 рублей долга по оплате капремонта здания.

У артистки также нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным источника, артистка, у которой осталось действующее ИП в области искусства, не заплатила 733 тысячи рублей.