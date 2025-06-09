«Это на уровне ДНК». Зумеры открыли для себя «Любэ». Теперь они плачут под «Коня» и мечтают попасть на концерт

Песня «Конь» группы «Любэ» стала популярна в соцсетях у зумеров

После стремительного успеха певицы Надежды Кадышевой, которая благодаря любви молодых слушателей, публикующих тысячи роликов с ее песнями в соцсетях, стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, на небосклоне кумиров зумеров зажглась новая звезда — группа «Любэ». Она существует уже не одно десятилетие, но именно сейчас молодые россияне с удивлением выяснили, что знают тексты почти всех их песен наизусть и даже провозгласили «Коня» негласным гимном России. «Лента.ру» изучила феномен внезапной популярности «Любэ» в соцсетях и выяснила, почему попасть на концерт лидера группы Николая Расторгуева — это теперь заветная мечта зумеров.

«Знаю почти все их песни наизусть. Откуда — неизвестно»

Ролики, снятые на концертах «Любэ», начали вируситься в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) еще в 2024 году. Многие из них набирают миллионы просмотров.

В комментариях к этим видео пользователи признаются, что сами не понимают, откуда знают тексты звучащих песен. «Знаю почти все их песни наизусть. Откуда — неизвестно. Генетический код», — шутят они

Зрители признаются, что от душевности песен не могут сдержать слез — и в этом тоже винят генетику. «Всегда рыдаю... Это на уровне ДНК действительно», — отметила одна из пользовательниц. «У меня через три секунды после начала этого ролика потекла слеза», — добавила другая в комментариях под видео с концерта группы. Другие же уверяют, что прослушивание песен «Любэ» вполне может заменить визит к психологу.

Главные хиты «Любэ» в соцсетях собирают в специальные подборки по пять-семь песен и предлагают зрителям таких роликов оценить с их помощью либо свои познания творчество группы, либо свой возраст — в подписях к таким видео в шутку заявляют, что чем больше композиций знает человек, тем он старше.

Правда, в комментариях всегда находится множество людей, которые уверяют, что они еще не достигли совершеннолетия, но в репертуаре «Любэ» разбираются на уровне пенсионеров

«Если тебе 70 лет в 13, это нормально?», «Мне 22. Кажется, эти песни передались с молоком матери», — иронизируют они. «"Любэ" — это не просто группа, это связь поколений», — объясняют этот феномен в Instagram.

А песню «А река течет» используют в тысячах ностальгических роликов, в которых авторы признаются, что скучают по детству и лету в деревне, по семейным посиделкам за одним столом, по родителям, бабушкам и дедушкам. В таких видео показывают либо среднерусские пейзажи с деревенскими домиками, либо семейные съемки.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Авторы этих роликов под песню «Любэ» признаются, что с возрастом поняли: самое главное — это семья. «Через три месяца мне 36 лет, но сегодня я приехала к бабушке в деревню, и мне снова 10, а бабушка готовит для меня самый вкусный на свете суп из домашней курочки», «Папа приготовил что-то на костре, мама накрыла на стол, и ты понимаешь, что это самый дорогой ужин на свете», — рассказывают они.

«Негласный гимн России»

Однако самая любимая в соцсетях песня «Любэ» — это «Конь». Его называют и негласным гимном России, и частью генетического кода россиян. Под «Коня» многие пользователи соцсетей признаются, что не хотят переезжать в другие страны, а те, кто переехал, говорят, что слушают его с особым трепетом, потому что от песни «внутри все переворачивается».

«Это ДНК русской души», «Второй гимн России», «Русская медитация», «Слезы, дрожь и бесконечная любовь», «Каждый раз рыдаю», «Как колыбельная для души», — пишут о песне комментаторы

Много просмотров набирает «Конь» и в других исполнениях, например, хора Сретенского монастыря и русского хора Йельского университета в США. «Столько агентов ФСБ в одном месте Америка еще не видела», «Когда переговоры РФ и США прошли как надо», «Это первый указ [президента США] Дональда Трампа», — иронизировали в комментариях.

Откуда взялся русский хор Йельского университета? Русский хор появился в Йельском университете в 1953 году. Его основали студенты Денис Мицкевич и Джордж Литтон, заинтересовавшие других студентов-славистов русской музыкальной культурой. За все время существования коллектив совершил более 20 туров по СССР, России и Восточной Европе. Хор выступал перед несколькими главами государств, в том числе перед президентом США Биллом Клинтоном и президентом СССР Михаилом Горбачевым. Несмотря на то что хор исполняет русские авторские и народные песни, большинство участников не владеет русским языком. Сейчас в музыкальном коллективе состоит около 400 человек — студентов и выпускников университета, которые даже после ухода из альма-матер остаются в русском хоре.

При этом многие подчеркнули, что исполнение американцев показалось им трогательным, и увидели в «Коне» возможность для диалога России и США. «Возможно, мы все-таки иногда можем быть на одной стороне», «Надеюсь, мы скоро сможем спеть эту песню вместе», — отметили англоязычные пользователи Instgram.

Некоторые американцы даже честно признались: их «Конь» тоже заставил расплакаться, хоть они и не поняли в песне ни слова.

Примечательно и то, что под коня плакал даже сам Расторгуев. «Одно из первых ее представлений случилось на берегу моря, на фестивале "Звездный прибой" в Севастополе. И Николай Расторгуев так расчувствовался во время ее исполнения, что даже пустил слезу», — вспоминал автор песни композитор Игорь Матвиенко.

А фольклорист Варвара Зенина объяснила, что такая любовь к «Коню» может быть обусловлена тем, кто композиция построена по всем законам русской народной песни. «Русская музыка (...), любые прецеденты культуры не созданы для того, чтобы их слушать. Они созданы для того, чтобы посредством этих элементов культуры общаться. Это язык. Возможность совместно за столом спеть песню (...) Это ни на что невозможно променять», — заверила она.

Зумеры мечтают о концерте «Любэ»

Когда песни «Любэ» стали интернет-трендом, у группы появилась новая категория фанатов — школьники и студенты, которые мечтают попасть на концерт группы и копят на это деньги. «Я готова почку продать, чтобы попасть на его концерт», «Подождите, пожалуйста, стареть, я еще не сходила на концерт», «Уже второй год никак не могу попасть на их концерт — то переезд, то отпуск не совпадает», — пишут молодые люди.

Многие зумеры уверены: концерт «Любэ» они предпочтут выступлениям современных поп-артистов и рэперов, например, рэперов Егора Крида, NK или Анны Асти.

Некоторые молодые пользователи вспомнили, что уже были на концерте «Любэ» до того, как это стало модным, а некоторые вспомнили, что вместе с родителями ходили на «Любэ», когда были еще детьми.

Серьезным препятствием для зумеров на пути к мечте становится цена билетов. «Цены он, конечно, загибает, от пяти тысяч рублей», «Хотела бы я сходить, но у нас в Нижнем цены на билет загнули... 7500 за билет», «У нас был концерт. Я хотела пойти, но цены — какой-то кошмар», «Я коплю деньги на его концерт», — сетовали фанаты.

При этом график концертов у группы плотный (он расписан уже до декабря), а билетов на ближайшие концерты в продаже практически не осталось.

От 2 тысяч рублей стоят билеты на концерт «Любэ» в 2025 году в зависимости от города выступления

По пути Кадышевой

Новая волна популярности группы «Любэ» не уникальный случай. В 2024 году внезапно любимицей зумеров стала певица Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо». В соцсетях пользователи публиковали ролики с ее концертов, на которых они зажигательно танцевали под «Плывет веночек», «Я не колдунья» и другие композиции, ставшие хитами. Любовь зумеров не прошла для Кадышевой бесследно — в мае она оказалась в списке самых высокооплачиваемых артистов России вместе с Филиппом Киркоровым и Григорием Лепсом.

Надежда Кадышева Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О том, почему «Любэ» и Кадышева стали популярны у молодежи, пользователям остается только догадываться. «Народное есть народное. Родное, любимое», «Так работает поколения. Я от злости глаза закатывала в детстве, когда бабушка включала. А сейчас и сама с кайфом спою», — писали пользовали Instagram.

Под видео о концертах Кадышевой комментаторы все же подчеркнули, что новые волны популярности такие артисты получают благодаря соцсетям. «Вот что Instagram животворящий делает», — заключили они.

А автор песен группы «Любэ» Михаил Андреев объяснил эту популярность так: