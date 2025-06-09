Британские истребители сопроводили два самолета России вблизи Польши

Британские истребители сопроводили два самолета России вблизи Польши. Об этом сообщает воздушное командование НАТО в своем аккаунте социальной сети X.

В частности, британские силы задействовали самолеты RAF Typhoons. Они применяются в рамках миссии военного блока по патрулированию воздушного пространства в Польше.

«Пункт НАТО по патрулированию воздушного пространства является краеугольным камнем приверженности альянса поддержанию безопасности и целостности воздушного пространства», — отмечается в сообщении.

Ранее газета Il Fatto Quotidiano сообщала, что НАТО и Россия начали масштабные военные учения в Балтийском море практически в одних и тех же районах. Одновременные маневры испугали международных наблюдателей в Италии из-за вероятности открытого конфликта, к которому может привести любая случайность. Альянс развернул в акватории Балтийского моря 50 кораблей и 9 тысяч военных, Россия задействовала более 20 боевых судов и 3 тысячи человек личного состава.