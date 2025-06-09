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14:59, 9 июня 2025Экономика

Changan перевернулся после столкновения с Haval

Два человека пострадали в аварии с участием Changan и Haval
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: «ГУ МВД по Нижегородской области»

Два китайских автомобиля попали в аварию. Это произошло 8 июня в Сарове (Нижегородская область), сообщает «НН.ру».

Авария произошла на улице Бессарабенко. Автомобиль Changan на большой скорости врезался в припаркованный у обочины кроссовер Haval, в котором сидел 68-летний мужчина. Удар оказался настолько мощным, что первый «китаец» отлетел на несколько метров вперед и перевернулся на крышу.

В результате оба участника ДТП получили травмы.

Ранее сообщалось, что автомобили китайских марок очень часто попадают в аварии. По информации страховщиков, в первую очередь речь идет об автомобилях Changan, Chery Haval, Jetour, Voyah и Exeed.

По другим данным, китайские Haval Jolion и Omoda C5 попали в список самых аварийных машин на российских дорогах.

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