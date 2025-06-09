Депутат Рады раскрыл количество воюющих военных в ВСУ

Нардеп Федиенко: Лишь 20 процентов украинских военных находятся на фронте

Лишь 20 процентов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на фронте. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает «Страна.ua».

По его словам, украинская армия составляет почти миллион человек. При этом, подчеркнул нардеп, 20 процентов на фронте, 40 процентов занимаются обеспечением, а остальные только «называют себя военными». Федиенко возмутился тем, что при такой ситуации почему-то в ВСУ не происходит ротация.

«И здесь есть, знаете ли, не социальное, а военное неравенство, которое тоже нужно исправлять. Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее», — сказал он.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.