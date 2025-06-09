Девушка уличила бойфренда в сексе со скандальной порнозвездой

Британка уличила бойфренда в сексе с порнозвездой Бонни Блю по время ее скандального марафона. Об этом сообщает The Sun.

В январе Стиви Кеннеди начала подозревать в измене молодого человека, с которым встречалась несколько лет. Девушка проверила телефон возлюбленного и обнаружила, что он был одним из 1057 мужчин, с которыми Блю переспала во время лондонского секс-марафона.

Обманутая британка выложила на своей странице в социальных сетях эмоциональное видео, в котором рассказала об измене молодого человека. «Я узнала, что мой парень, с которым я встречалась пять лет, изменил мне с Бонни Блю. Он был одним из этих 1000 мужчин за 24 часа», — заявила Кеннеди, обливаясь слезами.

Позже девушка рассказала, что они собирались пожениться. После случившегося Кеннеди сказала, что больше никогда не заговорит ни с одним мужчиной. Ее посты собрали огромное количество просмотров. Многие подписчики посоветовали Кеннеди срочно провериться на венерические заболевания и подать в суд на бывшего возлюбленного.

В январе Бонни Блю провела секс-марафон в ходе которого, по ее словам, занялась сексом с 1057 мужчинами за 12 часов. Мероприятие прошло в лондонском особняке британского миллионера Эдварда Дейвенпорта.

Ранее сообщалось, что австралийская порномодель Энни Найт попала в больницу после секс-марафона. Девушка утверждает, что занялась сексом с 583 мужчинами за шесть часов.