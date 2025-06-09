Два мирных жителя Курской области пострадали от новых ударов ВСУ

Хинштейн: Двое мирных жителей Курской области пострадали при ударах ВСУ

Двое мирных жителей Курской области пострадали при новых ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

Пострадавшими оказались мужчины 39 и 52 лет. Они были атакованы в селах Селица и Самарка, уточнил руководитель региона. У обоих россиян осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

В ближайшие время раненые будут доставлены в больницу, подчеркнул Хинштейн. В связи с новой атакой он призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.

Ранее 9 июня Хинштейн подтвердил удар ВСУ по досуговому центру в городе Рыльском районе. Ранения получили шесть человек, одного пострадавшего не спасли.