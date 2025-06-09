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12:21, 9 июня 2025Ценности

Елена Летучая в бикини отдохнула в бане

Ведущая Елена Летучая в черном бикини отдохнула в бане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в купальнике отдохнула в бане. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, лежа на кушетке. Она позировала в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и V-образные трусы. Также блогерша подложила под колени валик и надела белую панаму.

«Банный день в лучшей бане», — указала она в подписи.

В мае Летучая снялась в бра-топе и раскрыла секрет стройности.

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