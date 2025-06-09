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09:24, 9 июня 2025Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания работавшего на Украину жителя ЛНР

ФСБ показала кадры задержания украинского шпиона в Сватовском районе ЛНР
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания работавшего на спецслужбы Украины жителя Сватовского района Луганской народной республики (ЛНР). Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как подозреваемый передвигается по территории гаражного кооператива с большой клетчатой сумкой. Когда автомобиль силовиков поравнялся с ним и из салона выскочили спецназовцы, мужчина хотел убежать, но его быстро повалили на землю и надели наручники. Позже на допросе он признался, что работал на спецслужбы Украины, которые интересовались дислокацией российских подразделений в регионе.

9 июня ФСБ сообщила о задержании работавшего на ВСУ жителя Сватовского района.

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